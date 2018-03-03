Сергей Бабурин проголосовал за "Русский Выбор!"

Сергей Бабурин проголосовал за "Русский Выбор!"

Политика
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Вчера, 13:25
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На своем избирательном участке в здании Российской Академии Наук в 12 часов проголосовал лидер Российского общенародного Союза, кандидат на пост президента РФ Сергей Бабурин. 

В своем комментарии он отметил, что отдал голос за Великую Россию, Русский народ и Русский Выбор.

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