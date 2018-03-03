Сергей Бабурин проголосовал за "Русский Выбор!"
Политика
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Вчера, 13:25
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В своем комментарии он отметил, что отдал голос за Великую Россию, Русский народ и Русский Выбор.
19 Марта 2018 / Понедельник 09 31
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