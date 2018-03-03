День тишины Сергей Бабурин проводит с семьей Политика // Сегодня, 13:27 // 0

Согласно действующего законодательства за сутки перед голосованием в России запрещена любая агитационная активность. Нам удалось узнать, что этот день кандидат на пост президента от партии Российский общенародный Союз Сергей Бабурин решил провести в кругу семьи.

Как отметил, прессекретарь господина Бабурина Дмитрий Соин: "Суббота - это день отдыха для Сергея Николаевича, который по максимуму выложился в ходе избирательной кампании. Как настоящий семьянин освободившееся время он посвятит общению в семье. А завтра - решающий день, который подведет итоги президентских выборов".



