День тишины Сергей Бабурин проводит с семьей
Политика
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Сегодня, 13:27
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Согласно действующего законодательства за сутки перед голосованием в России запрещена любая агитационная активность. Нам удалось узнать, что этот день кандидат на пост президента от партии Российский общенародный Союз Сергей Бабурин решил провести в кругу семьи.
Как отметил, прессекретарь господина Бабурина Дмитрий Соин: "Суббота - это день отдыха для Сергея Николаевича, который по максимуму выложился в ходе избирательной кампании. Как настоящий семьянин освободившееся время он посвятит общению в семье. А завтра - решающий день, который подведет итоги президентских выборов".
17 Марта 2018 / Суббота 23 06
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