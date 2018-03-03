Сергей Бабурин: смысл нашей национальной идеи прост!
15 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел завершающий раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Национальная идея».
В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.
Во второй части предвыборных дебатов в студии Владимира Соловьева Бабурин Сергей Николаевич выступил с тезисами по своей предвыборной программе в рамках тематики проводимых дебатов. По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «РОС», смысл национальной идеи россиян прост: строительство гармоничного процветающего общества, реального народовластия и социальной справедливости.
Сергей Николаевич призывает создать такое общество, которое вберет все лучшее из имперского, советского и современного общества. Он полагает, это будет новый исторический путь развития страны.
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина
|1414
- Бабурин обошел Грудинина в русских соцсетях
|652
- Ксения Собчак назвала граждан России лохами
|507
- Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла
|490
- Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну
|466
- Сергей Бабурин: вопрос с кладбищем в Тольятти требует решения. Видео
|414
- Максим Сурайкин попытался избить Максима Шевченко. Видео
|376
- Сергей Бабурин: патриарха Кирилла атакуют болгарские русофобы
|365
- Грудинин сбежал с дебатов у Соловьева
|323
- Телемост "Москва - Красноярск": Сергей Бабурин поддержит сибиряков
|278