Сергей Бабурин: смысл нашей национальной идеи прост! Политика // Вчера, 11:55 // 0

15 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел завершающий раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Национальная идея».

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Во второй части предвыборных дебатов в студии Владимира Соловьева Бабурин Сергей Николаевич выступил с тезисами по своей предвыборной программе в рамках тематики проводимых дебатов. По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «РОС», смысл национальной идеи россиян прост: строительство гармоничного процветающего общества, реального народовластия и социальной справедливости.

Сергей Николаевич призывает создать такое общество, которое вберет все лучшее из имперского, советского и современного общества. Он полагает, это будет новый исторический путь развития страны.