Сергей Бабурин: русская идея, национальный выбор предан забвению
15 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел завершающий раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Национальная идея».
В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.
Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС», в своем вступительном слове призвал возвращаться к своим корням, высокой православной духовности, нашей традиции союза народов.
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