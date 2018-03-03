Сергей Бабурин: Давайте осуществим перемены! Не бойтесь быть русскими! Политика // Сегодня, 09:01 // 0

13 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие регионов».

В третьей части предвыборных дебатов все кандидаты выступили со своим заключительным словом по предложенной тематике.

Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в Президенты от партии «РОС» в своей речи отметил необходимость перемен, в частности, необходимо добиться перемен в региональной политике: Так, например, доходы от компании «Сибнефть» из Омска перевели в Санкт-Петербург. Сергей Николаевич видит прямую необходимость их вернуть обратно в Омск, чтобы там, где это вредное производство осуществляются, туда бы и шли доходы от него. И таких примеров – множество. Кроме того, священными принципами Сергея Николаевича являются экология и чистота, чтобы наши регионы не задыхались во всех смыслах этого слова!