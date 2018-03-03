Сергей Бабурин: При развитии регионов в основу должны лечь его традиции

Сергей Бабурин: При развитии регионов в основу должны лечь его традиции

Политика
//
Сегодня, 08:59
//
0
13 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие регионов». В первой части предвыборных дебатов все кандидаты выступили со своим вступительным словом, являющимся основными тезисами предвыборной программы кандидатов в рамках предложенной тематики.
Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС» призвал доверить ему избавление от неолиберального режима и коррупции. Сергей Николаевич призывает искоренить сложившееся бесправие регионов перед центром, а также считает необходимым работать Центральный Банк в интересах России и ее регионов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от неолиберального режима, который нас губит, – доверьте мне!
Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от н ...
Сергей Бабурин: Давайте осуществим перемены! Не бойтесь быть русскими!
Сергей Бабурин: Давайте осуществим перемены! Не бойтесь быть русскими!
Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное
Сергей Бабурин: Понятие "русский" - это не этническое, а цивизационное
comments powered by HyperComments
16 Марта 2018 / Пятница 18 44
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru