Сергей Бабурин: При развитии регионов в основу должны лечь его традиции Политика // Сегодня, 08:59 // 0

13 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие регионов». В первой части предвыборных дебатов все кандидаты выступили со своим вступительным словом, являющимся основными тезисами предвыборной программы кандидатов в рамках предложенной тематики.Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС» призвал доверить ему избавление от неолиберального режима и коррупции. Сергей Николаевич призывает искоренить сложившееся бесправие регионов перед центром, а также считает необходимым работать Центральный Банк в интересах России и ее регионов!