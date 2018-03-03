Сергей Бабурин: При развитии регионов в основу должны лечь его традиции
Политика
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Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС» призвал доверить ему избавление от неолиберального режима и коррупции. Сергей Николаевич призывает искоренить сложившееся бесправие регионов перед центром, а также считает необходимым работать Центральный Банк в интересах России и ее регионов!
16 Марта 2018 / Пятница 18 44
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