Грудинин сбежал с дебатов у Соловьева Политика // Сегодня, 14:42 // 0

Во время заключительных дебатов, когда в студии вместо Максима Сурайкина стала выступать женщина, которую Павел Грудинин несклько лет назад лишил жилья. Кандидат от КПРФ в панике покинул студию. Его немедленно заменил профессиональный журналист Максим Шевченко. Подробности позднее.