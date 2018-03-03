Грудинин сбежал с дебатов у Соловьева

Грудинин сбежал с дебатов у Соловьева

Политика
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Сегодня, 14:42
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Во время заключительных дебатов, когда в студии вместо Максима Сурайкина стала выступать женщина, которую Павел Грудинин несклько лет назад лишил жилья. Кандидат от КПРФ в панике покинул студию. Его немедленно заменил профессиональный журналист Максим Шевченко. Подробности позднее.

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