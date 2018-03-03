Сергей Бабурин: "Мы сможем навести в стране порядок!"
Политика
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Сегодня, 12:48
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Кандидат на пост президента РФ от партии РОС Сергей Бабурин изложил свою позицию касательно развития промышленности и производства на теледебатах кандидатов в президенты, которые состоялись 13 марта на канале ОТР.
Он заявил, что главная черта сегодняшнего развития экономики и промышленности - это коррупция. Те люди, которые сокращают вузы, больницы, школы, занимаются оптимизацией не для того, чтобы улучшить производства, а сократить рабочие места, не должны быть у власти. Только духовная, православная и национально - ориентированная экономика может быть залогом процветания государства.
Сергей Бабурин также напомнил, что РОС - это единственная национальная и патриотическая партия.
15 Марта 2018 / Четверг 19 27
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