Сергей Бабурин против однополой семьи и ювенальной юстиции

Сергей Бабурин против однополой семьи и ювенальной юстиции

Политика
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Сегодня, 12:44
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14 марта на Первом канале прошли последние дебаты кандидатов в президенты РФ, которые обсуждали тему национальной идеи России.

Кандидат от партии "Российский Общенародный Союз" Сергей Бабурин убежден, что эта идея заключается в принципе "жить по совести во имя своей бессмертной души, жить для того, чтобы нами гордились наши потомки и наши предки", а смыслом жизни народа является "построение и совершенствование общества реального народовластия и социальной справедливости".

Он считает, что неолиберальная политика убивает национальную идею России, пытаясь сделать "какое-то космополитическое неведомое пространство" с европейскими ценностями, многие из которых неприемлемы русскому сознанию.

"В случае моего избрания, первым будет подписан указ о поддержке сбережений русского народа, второй - о выполнении декларации о государственном суверенитете, третий - о поэтапной конституционной реформе", - уверил избирателей Сергей Бабурин.

 

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