Сергей Бабурин: только опора на наше наследие, на наши традиции может вывести Россию из ее тупика! Политика // Сегодня, 10:00 // 0

12 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Цифровая экономика. Киберэкономика. Современные вызовы, угрозы и ответы на них», а также аналогичные данным понятиям тематики.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в президенты от партии «РОС» в своем вступительном слове призывает сделать Русский выбор, основываясь на вечных принципах:

1. Семью – любить.

2. Детей – беречь.

3. Старших – уважать.