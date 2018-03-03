Сергей Бабурин: мы вступили в эпоху экономического рабства!

Сергей Бабурин: мы вступили в эпоху экономического рабства!

Политика
//
Сегодня, 09:59
//
0

 

12 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Цифровая экономика. Киберэкономика. Современные вызовы, угрозы и ответы на них», а также аналогичные данным понятиям тематики.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Во второй части предвыборных дебатов в студии Владимира Соловьева Бабурин Сергей Николаевич выступил с тезисами по своей предвыборной программе, касательно тематики проводимых дебатов. По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «РОС», нашей стране необходимо прежде, чем анализировать внешние угрозы, нужно обратиться к внутренним угрозам, в первую очередь, следует ресурсную ренту, взимаемую государством, не делить среди группы олигархов, а отдавать ее народу либо направлять на развитие промышленности. Кроме того, Сергей Николаевич отмечает, в части внутренних угроз, наличие банковского рабства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин: только опора на наше наследие, на наши традиции может вывести Россию из ее тупика!
Сергей Бабурин: только опора на наше наследие, на наши традиции может вывес ...
Сергей Бабурин: выбирая между капитализмом и социализмом, выберете Россию!
Сергей Бабурин: выбирая между капитализмом и социализмом, выберете Россию!
Сергей Бабурин: разобравшись в ценностях, мы поймем, что делать
Сергей Бабурин: разобравшись в ценностях, мы поймем, что делать
comments powered by HyperComments
15 Марта 2018 / Четверг 19 28
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru