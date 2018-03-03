Сергей Бабурин: мы вступили в эпоху экономического рабства! Политика // Сегодня, 09:59 // 0

12 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Цифровая экономика. Киберэкономика. Современные вызовы, угрозы и ответы на них», а также аналогичные данным понятиям тематики.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Во второй части предвыборных дебатов в студии Владимира Соловьева Бабурин Сергей Николаевич выступил с тезисами по своей предвыборной программе, касательно тематики проводимых дебатов. По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «РОС», нашей стране необходимо прежде, чем анализировать внешние угрозы, нужно обратиться к внутренним угрозам, в первую очередь, следует ресурсную ренту, взимаемую государством, не делить среди группы олигархов, а отдавать ее народу либо направлять на развитие промышленности. Кроме того, Сергей Николаевич отмечает, в части внутренних угроз, наличие банковского рабства.