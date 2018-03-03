Сергей Бабурин: выбирая между капитализмом и социализмом, выберете Россию!

Сергей Бабурин: выбирая между капитализмом и социализмом, выберете Россию!

Политика
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Сегодня, 09:58
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12 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стала «Цифровая экономика. Киберэкономика. Современные вызовы, угрозы и ответы на них», а также аналогичные данным понятиям тематики.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

В заключительной части своей речи Бабурин С.Н. обратился с краткой речью к своим избирателям, в которой он призвал при выборе между капитализмом и социализмом выбрать Россию. В своей речи он призывает сделать Русский выбор, который, по мнение Сергея Николаевича, поможет России встать с колен!

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