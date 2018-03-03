Сергей Бабурин: разобравшись в ценностях, мы поймем, что делать Политика // Сегодня, 09:55 // 0

13 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стало «Развитие культуры, искусства и сохранение исторической памяти». Выбранная тема дебатов обусловлена кончиной Народного артиста России, Художественного руководителя Московского художественного театра и Московского театра под руководством О. Табакова, Олега Павловича Табакова.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

Во второй части предвыборных дебатов в студии Владимира Соловьева Бабурин Сергей Николаевич выступил с тезисами по своей предвыборной программе в рамках тематики проводимых дебатов. По мнению Бабурина С.Н., кандидата в Президенты от партии «РОС», только соединяя силу и свободу, справедливость и равенство, мы способны сформулировать цель развития и идти к этой цели. Для достижения поставленных целей Сергей Николаевич видит необходимость «покончить с неолиберальным курсом» и вернуться к ценностям доступного образования и бесплатного здравоохранения, а также к своим корням.

Бабурин С.Н. призывает своих избирателей делать Русский выбор!