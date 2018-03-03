Сергей Бабурин: те люди, которые нас довели до бедности, до чудовищного расслоения, должны уйти! Политика // Сегодня, 09:55 // 0

13 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел очередной раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Примерной тематикой этого раунда дебатов стало «Развитие культуры, искусства и сохранение исторической памяти». Выбранная тема дебатов обусловлена кончиной Народного артиста России, Художественного руководителя Московского художественного театра и Московского театра под руководством О. Табакова, Олега Павловича Табакова.

В ходе дебатов у Владимира Соловьева выступления каждого участника дебатов разделено на три части: каждому из кандидатов в Президенты РФ дается возможность озвучить свои программные заявления, затем дается время на развернутое выступление по тезисам программы и дискуссии по ней, а также дается время на заключительное обращение кандидатов к избирателям.

В заключительной части своей речи Бабурин С.Н. обратился к своим избирателям. В своей речи он привел три принципа возрождения России, являющиеся основой его программы:

1. Детей надо любить.

2. Семью – беречь.

3. Стариков – уважать.