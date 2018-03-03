Сергей Бабурин: британцы должны ответить за наглость в отношении России Политика // Вчера, 19:36 // 110

Наглая, вопиющая политика Лондона в отношении России, голословные обвинения в адрес Москвы руководителей Британии требует немедленной и жесткой реакции официальных лиц и структур Российской Федерации, считает кандидат на пост президента Сергей Бабурин.

МИД обязан симметрично ответить на демарши англичан, выслать британских дипломатов и четко заявить о том, что в случае ареста российских активов Москва тут же арестует английские. Хватит терпеть циничные выходки англичан, американцев и их прихвостней из НАТО. Власть обязана защищать авторитет и независимость России, уверен Сергей Бабурин.