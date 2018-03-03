Сергей Бабурин: Когда мы пошли на поводу у американцев по уничтожению Ливии, вот тогда и открылось второе дыхание международного терроризма

Сергей Бабурин: Когда мы пошли на поводу у американцев по уничтожению Ливии, вот тогда и открылось второе дыхание международного терроризма

Политика
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Сегодня, 13:56
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12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». Вторая часть предвыборных дебатов включала в себя вопросы кандидатам по их предвыборным программам. Кандидату в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурину Сергею Николаевичу был задан вопрос: Каким образом Вы предлагаете усилить контроль нелегальной миграции?

По мнению Бабурина С.Н., проблема нелегальной миграции меркнет по сравнению с коррупцией и тем беззаконием, которое творится вокруг России, включая неспасение Ливии от Соединенных Штатов. В заключении своей речи Сергей Николаевич призывает голосовать за Русский выбор, счастье и благополучие нашей страны!

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