Сергей Бабурин: бороться с этим мировым произволом можно только через справедливость, свободу и достоинство Политика // Сегодня, 13:54 // 0

12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». Кандидат в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурин Сергей Николаевич в своем вступительном слове сказал о недопустимости такого беззакония и безнравственного извращения сути человеческой жизни.

Борьбу с указанным беззаконием и произволом Сергей Николаевич видит в Русском выборе!