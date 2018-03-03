Сергей Бабурин: бороться с этим мировым произволом можно только через справедливость, свободу и достоинство

Сергей Бабурин: бороться с этим мировым произволом можно только через справедливость, свободу и достоинство

Политика
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Сегодня, 13:54
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12 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стала «Общественная безопасность. Противодействие терроризму». Кандидат в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурин Сергей Николаевич в своем вступительном слове сказал о недопустимости такого беззакония и безнравственного извращения сути человеческой жизни.

Борьбу с указанным беззаконием и произволом Сергей Николаевич видит в Русском выборе!

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