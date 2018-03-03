Молодежь - за русский выбор Сергея Бабурина Политика // Сегодня, 11:38 // 0

Эксперты делают вывод о том, что молодежь реально пойдет голосовать. При этом значительная часть молодых людей готова поддержать Русский выбор

Сергея Бабурина.

Сегодня в Москве прошел молодежный флешмоб в поддержку "Русского Выбора" и Сергея Бабурина. Молодые люди выставили две стены. На первой было написано: нищета, безработица, вымирание. Активисты разрушили эту стену и за ней взору участников предстала другая стена. На ней написано: СЕРГЕЙ БАБУРИН - Русский Выбор! А так же: справедливость, равенство, братство.