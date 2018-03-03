Молодежь - за русский выбор Сергея Бабурина
Политика
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Сегодня, 11:38
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Эксперты делают вывод о том, что молодежь реально пойдет голосовать. При этом значительная часть молодых людей готова поддержать Русский выбор
Сергея Бабурина.
14 Марта 2018 / Среда 16 18
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