Сергей Бабурин: я обеспечу, чтобы молодые специалисты вновь были гарантированы жильем и работой по специальности!
12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич, согласно регламенту проводимых дебатов, во второй части выступления дал ряд пояснений тезисов своей предвыборной программы. В своем выступлении Сергей Николаевич отмечает, что прирост населения, например, Москвы идет не за счет коренных москвичей, россиян, потомков финно-угорских и славянских племен, а за счет рожающих в нашей стране азиатских мигрантов.
Бабурин С.Н., будучи некогда автором проекта закона «О семейном капитале», который партия «Единая Россия» сначала отклонила, а затем переименовала в закон «О материнском капитале», который в настоящее время активно работает на благо молодых семей. Сергей Николаевич также прдалагет обеспечить материальную поддержку молодых специалистов, испытывающих трудности устройства на работу из-за отсутствия опыта.
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