Сергей Бабурин: нужно обеспечить честное отношение к труду мигрантов Политика // Сегодня, 08:52 // 0

12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич, согласно регламенту проводимых дебатов, в третьей части выступления ответил на вопросы ведущего по своей программе в части введения уголовной ответственности для работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов.

Как известно, трудовые мигранты приезжают в Россию на заработки. Согласно программе Бабурина С.Н., государство должно обеспечить честное отношение к их труду, так как использование такого труда – это один из способов уклонения от налогов. Кроме того, Сергей Николаевич считает необходимым покончить с поборами в ФМС.