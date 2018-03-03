Сергей Бабурин: нужно обеспечить честное отношение к труду мигрантов
12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич, согласно регламенту проводимых дебатов, в третьей части выступления ответил на вопросы ведущего по своей программе в части введения уголовной ответственности для работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов.
Как известно, трудовые мигранты приезжают в Россию на заработки. Согласно программе Бабурина С.Н., государство должно обеспечить честное отношение к их труду, так как использование такого труда – это один из способов уклонения от налогов. Кроме того, Сергей Николаевич считает необходимым покончить с поборами в ФМС.
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