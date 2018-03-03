Сергей Бабурин: лишь мы с Григорием Алексеевичем Явлинским представляем некие политические позиции, принципы которых для нас незыблемы Политика // Сегодня, 08:49 // 0

12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич в заключительной части программы подвел итоги своего выступления, высказав сожаление о характере текущей президентской кампании.

Бабурин С.Н. в заключении отметил, что взгляды шести кандидатов в Президенты РФ, за исключением его самого и Г.А. Явлинского постоянно изменяются, что не может способствовать проведению стабильной экономической политики в стране.