Сергей Бабурин: лишь мы с Григорием Алексеевичем Явлинским представляем некие политические позиции, принципы которых для нас незыблемы

Сергей Бабурин: лишь мы с Григорием Алексеевичем Явлинским представляем некие политические позиции, принципы которых для нас незыблемы

Политика
//
Сегодня, 08:49
//
0

 

12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой предвыборных дебатов стала «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич в заключительной части программы подвел итоги своего выступления, высказав сожаление о характере текущей президентской кампании.

Бабурин С.Н. в заключении отметил, что взгляды шести кандидатов в Президенты РФ, за исключением его самого и Г.А. Явлинского постоянно изменяются, что не может способствовать проведению стабильной экономической политики в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Сергей Бабурин: нужно обеспечить честное отношение к труду мигрантов
Сергей Бабурин: нужно обеспечить честное отношение к труду мигрантов
Сергей Бабурин: люди живут, чтобы улучшать свой быт
Сергей Бабурин: люди живут, чтобы улучшать свой быт
comments powered by HyperComments
14 Марта 2018 / Среда 16 18
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru