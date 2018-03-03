Сергей Бабурин: люди живут, чтобы улучшать свой быт Политика // Сегодня, 08:48 // 0

12 марта 2018 года на телеканале Россия-24 прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов была выбрана «Демографическая политика и проблемы миграции». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич, согласно регламенту проводимых дебатов, в первой их части выступил с программным заявлением, в котором призывал избирателей сделать русский выбор. Поскольку при других альтернативах, при действующей современной власти, идет вымирание русского населения, в ряде регионов России смертность значительно превышает рождаемость. Бабурин С.Н. считает, экономика должна быть не для государства, а для людей, чтобы они могли улучшать свой быт, качество своей жизни.