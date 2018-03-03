Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно!
Политика
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12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». Бабурин С.Н., кандидат в президенты от партии «РОС» выступил со вступительном словом, в котором подчеркнул необходимость беспощадно бороться с терроризмом и подстрекателями терроризма, а также с наркоторговцами.
Главное условие защиты от терроризма, как считает Сергей Николаевич, – это единство общества!
14 Марта 2018 / Среда 16 18
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