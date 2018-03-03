Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно! Политика // Сегодня, 08:47 // 0

12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». Бабурин С.Н., кандидат в президенты от партии «РОС» выступил со вступительном словом, в котором подчеркнул необходимость беспощадно бороться с терроризмом и подстрекателями терроризма, а также с наркоторговцами.

Главное условие защиты от терроризма, как считает Сергей Николаевич, – это единство общества!