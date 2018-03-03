Сергей Бабурин: чьи интересы стоят за тем или иным силовым действием?

Сергей Бабурин: чьи интересы стоят за тем или иным силовым действием?

Политика
//
Сегодня, 08:46
//
0

 

12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». С учетом приведенных в предвыборной программе Бабурина С.Н., ведущим теледебатов был задан вопрос кандидату в Президенты РФ, как он видит борьбу с международным терроризмом?

Сергей Николаевич подчеркнул, что важно отличать миф о международным терроризме, под прикрытием которого США творят беспредел во всем мире и истинный международный терроризм, при котором взрывают дома, убивают невинных людей и прочее.

В итоге своего выступления в рамках второй части дебатов Сергей Николаевич подчеркнул важность социальной солидарности общества и территориальной целостности страны для предотвращения распространения терроризма.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно!
Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно!
Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от неолиберального режима, который нас губит, – доверьте мне!
Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от н ...
Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
comments powered by HyperComments
14 Марта 2018 / Среда 16 18
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru