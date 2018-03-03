Сергей Бабурин: чьи интересы стоят за тем или иным силовым действием? Политика // Сегодня, 08:46 // 0

12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». С учетом приведенных в предвыборной программе Бабурина С.Н., ведущим теледебатов был задан вопрос кандидату в Президенты РФ, как он видит борьбу с международным терроризмом?

Сергей Николаевич подчеркнул, что важно отличать миф о международным терроризме, под прикрытием которого США творят беспредел во всем мире и истинный международный терроризм, при котором взрывают дома, убивают невинных людей и прочее.

В итоге своего выступления в рамках второй части дебатов Сергей Николаевич подчеркнул важность социальной солидарности общества и территориальной целостности страны для предотвращения распространения терроризма.