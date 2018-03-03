Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от неолиберального режима, который нас губит, – доверьте мне! Политика // Сегодня, 08:45 // 0

12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». В третьей части предвыборных дебатов все кандидаты выступили с заключительным словом по предлагаемой тематике.

Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС» призвал доверить ему избавление от неолиберального режима и коррупции. Сергей Николаевич призывает поддержать Русский выбор, чтобы навести порядок в стране и мире!