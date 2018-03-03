Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от неолиберального режима, который нас губит, – доверьте мне!

Сергей Бабурин: cделать все, чтобы покончить с коррупцией и избавиться от неолиберального режима, который нас губит, – доверьте мне!

Политика
//
Сегодня, 08:45
//
0

 

12 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Общественная безопасность и противодействие терроризму». В третьей части предвыборных дебатов все кандидаты выступили с заключительным словом по предлагаемой тематике.

Бабурин Сергей Николаевич, кандидат в Президенты России от партии «РОС» призвал доверить ему избавление от неолиберального режима и коррупции. Сергей Николаевич призывает поддержать Русский выбор, чтобы навести порядок в стране и мире!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно!
Сергей Бабурин: с бандитами нужно бороться беспощадно!
Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Сергей Бабурин: Выбирайте Россию!
Сергей Бабурин: русский выбор – выбор честной работы и достойного заработка!
Сергей Бабурин: русский выбор – выбор честной работы и достойного заработка ...
comments powered by HyperComments
14 Марта 2018 / Среда 16 19
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru