Сергей Бабурин: "Мы покончим с любыми террористами, если будем едины" Политика // Сегодня, 14:34 // 0

Тема общественной безопасности и противодействия терроризму обсуждалась 13 марта на канале ОТР в ходе дебатов кандидатов в президенты РФ - 2018.

Кандидат на пост главы государства от партии РОС Сергей Бабурин считает, что противостоять мировому беззаконию можно только через справедливость, свободу и достоинство. По его словам, государство должно бороться с коррупцией и организованной преступностью, а не с недовольным населением страны.

Обращаясь к избирателям, Сергей Николаевич сказал: "Не нужно бояться быть русскими, православными, честными. Выбирайте Россию. Только через русский выбор мы обеспечим благополучие большинства в нашей стране".