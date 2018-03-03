Сергей Бабурин: "Мы покончим с любыми террористами, если будем едины"

Сергей Бабурин: "Мы покончим с любыми террористами, если будем едины"

Политика
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Сегодня, 14:34
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Тема общественной безопасности и противодействия терроризму обсуждалась 13 марта на канале ОТР в ходе дебатов кандидатов в президенты РФ - 2018.

Кандидат на пост главы государства от партии РОС Сергей Бабурин считает, что противостоять мировому беззаконию можно только через справедливость, свободу и достоинство. По его словам, государство должно бороться с коррупцией и организованной преступностью, а не с недовольным населением страны.

Обращаясь к избирателям, Сергей Николаевич сказал: "Не нужно бояться быть русскими, православными, честными. Выбирайте Россию. Только через русский выбор мы обеспечим благополучие большинства в нашей стране".

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