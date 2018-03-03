Сергей Бабурин призвал избирателей бороться за свое будущее
13 марта кандидат на должность главы государства Сергей Бабурин принял участие в дебатах у Владимира Соловьева на канале Россия1. Излагая свою позицию на тему "Вызовы, угрозы и ответы на них", Сергей Бабурин призвал избирателей идти на выборы, "потому что бороться за свое будущее надо деятельно".
Он считает, что нужно говорить об угрозах, возникающиху внутри страны. Продолжение нынешнего неолиберального курса -это преступление перед будущим. Сейчас идет эпоха экономического рабства, уничтоженияличной свободы и свободной творческой деятельности. Природная рента присваивается олигархами и не является доступной для народа. По мнению Сергея Бабурина необходимы радикальные изменения судебной, исполнительной и законодательной власти.
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