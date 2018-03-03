Сергей Бабурин: "Я обеспечу молодых специалистов жильем и работой!" Политика // Сегодня, 14:29 // 0

12 марта на канале Россия 24 состоялся очередной раунд дебатов кандидатов на пост президента РФ. Темой обсуждения стала "Демографическая политика и проблема миграции". Кандидат от партии РОС Сергей Бабурин в своем программном заявлении отметил, что "не эконимика существует для олигархов, а люди живут, чтобы используя экономику, улучшать свой быт". Он призвал сказать "нет той власти, которая обеспечила вымирание нашего народа". По его словам, государство делает все, чтобы у молодежи не было заинтересованности в рождении детей. "Я обеспечу молодых специалистов жильем и работой по специальности", - заявил Сергей бабурин.