Сергей Бабурин: "Я обеспечу молодых специалистов жильем и работой!"
Политика
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12 марта на канале Россия 24 состоялся очередной раунд дебатов кандидатов на пост президента РФ. Темой обсуждения стала "Демографическая политика и проблема миграции". Кандидат от партии РОС Сергей Бабурин в своем программном заявлении отметил, что "не эконимика существует для олигархов, а люди живут, чтобы используя экономику, улучшать свой быт". Он призвал сказать "нет той власти, которая обеспечила вымирание нашего народа". По его словам, государство делает все, чтобы у молодежи не было заинтересованности в рождении детей. "Я обеспечу молодых специалистов жильем и работой по специальности", - заявил Сергей бабурин.
13 Марта 2018 / Вторник 22 12
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