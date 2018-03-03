Сергей Бабурин: необходимо избавляться от нефтяной зависимости! Политика // Сегодня, 10:22 // 0

6 марта 2018 года на Первом состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Развитие промышленности и производства, в том числе, предприятий оборонно-промышленного комплекса». Бабурин С.Н., кандидат в президенты от партии «РОС», считает, что высокие цены на нефть, установившиеся с начала 2000-х годов, не были надлежащим образом использованы нашим государством. Сергей Николаевич считает необходимым забрать нефтяную ренту у наших олигархов и направить ее на развитие ряда отраслей российской промышленности, в числе которых стоит отметить машиностроение, собственные нанотехнологичные отрасли.