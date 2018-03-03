Сергей Бабурин: хватит убивать собственную экономику! Политика // Сегодня, 10:19 // 0

1 марта 2018 года на телеканале «Россия 1» прошел второй раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Вторая часть дебатов (4 минуты 30 секунд для каждого кандидата) была посвящена обсуждению основных тезисов экономической программы кандидатов в президенты РФ. За отведенное время кандидаты должны обозначить основные тезисы своей экономической программы и обосновать, как изменится жизнь избирателей к лучшему, если они проголосуют за выбранного кандидата.

Сергей Николаевич Бабурин призывает в своей речи разобраться в причинах сложившейся в стране экономической ситуации и значительном уровне социального расслоения. Кроме того, в своей речи он призывает к реальному функционированию программы импортозамещения. Бабурин С.Н. предлагает ввести особую систему налогообложения при ввозе высокотехнологичного оборудования на территорию нашей страны.

Бабурин С.Н. предлагает снизить цены на бензин для россиян до 10 рублей за литр, а также необходимо снизить банковские проценты для физических и юридических лиц.