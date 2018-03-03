Сергей Бабурин: нужно покончить с пагубным неолиберальным курсом внутри страны! Политика // Сегодня, 10:16 // 0

28 февраля 2018 года на телеканале «Россия 1» прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. В ходе дебатов у Владимира Соловьева все кандидаты в президенты РФ озвучили свои цели участия в выборах, а также приступили к обсуждению ряда дискуссионных вопросов. Главной целью Бабурина С.Н. в ходе борьбы за пост президента России, отказ от неолиберального курса современной России. Далее кандидаты в президенты приступили к дискуссии, а также проведению оценки позиций своих оппонентов.

Итогом выступления Сергея Николаевича Бабурина стал призыв к избирателям голосовать за Русский выбор!