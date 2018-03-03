Сергей Бабурин: русский выбор – выбор честной работы и достойного заработка!
1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». В заключительной, третьей части дебатов, у кандидатов в президенты есть возможность выступить с итоговой речью и обращением к избирателям. Сергей Николаевич Бабурин свое обращение адресует к избирателям и обращается к ним с просьбой обязательно пойти на выборы и сделать там осознанный выбор. Бабурин С.Н. призывает избирателей отказаться от того, что «творит наше неолиберальное правительство». Сергей Николаевич, в свою очередь, обещает сделать все, чтобы власть принадлежала народу, а собственность использовалась не в интересах олигархов.
Бабурин С.Н. в своем выступлении просит его поддержать на выборах и дает обещание выполнить все то, что анонсируется в его предвыборной программе.
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