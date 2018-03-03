Сергей Бабурин: только социально-ориентированная рыночная экономика! Политика // Сегодня, 07:46 // 0

1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». Следующей частью дебатов стало формирование персональных вопросов каждому из кандидатов в президенты. Согласно предвыборной программе Бабурина С.Н., кандидата в Президенты РФ от партии «Российский Общенародный Союз», Сергей Николаевич видит необходимость «слезть с нефтяной иглы». В связи с данным тезисом, у ведущего предвыборных дебатов возник вопрос: Как этого достичь?

Свое выступление Бабурин С.Н. посчитал нужным разделить на две части: в первой части он сказал о необходимости возврата природных ресурсов государству, а вторая часть его выступления была непосредственно посвящена экономической политике страны и ее продовольственной безопасности. Кроме изменений в Конституции Сергей Николаевич видит необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения, а также необходимость отказа от зарубежных поставок молочной промышленности в лице компаний «Danone» или «Coca Cola».

Таким образом, Бабурин С.Н. считает необходимым использовать социально-ориентированную модель рыночной экономики.