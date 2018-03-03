Сергей Бабурин: только социально-ориентированная рыночная экономика!
1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». Следующей частью дебатов стало формирование персональных вопросов каждому из кандидатов в президенты. Согласно предвыборной программе Бабурина С.Н., кандидата в Президенты РФ от партии «Российский Общенародный Союз», Сергей Николаевич видит необходимость «слезть с нефтяной иглы». В связи с данным тезисом, у ведущего предвыборных дебатов возник вопрос: Как этого достичь?
Свое выступление Бабурин С.Н. посчитал нужным разделить на две части: в первой части он сказал о необходимости возврата природных ресурсов государству, а вторая часть его выступления была непосредственно посвящена экономической политике страны и ее продовольственной безопасности. Кроме изменений в Конституции Сергей Николаевич видит необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения, а также необходимость отказа от зарубежных поставок молочной промышленности в лице компаний «Danone» или «Coca Cola».
Таким образом, Бабурин С.Н. считает необходимым использовать социально-ориентированную модель рыночной экономики.
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах
|1517
- Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина
|1230
- Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии
|922
- Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю
|524
- Сергей Бабурин провел пресс-конференцию по поездке в Болгарию
|446
- Бабурин обошел Грудинина в русских соцсетях
|356
- Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну
|333
- Сергей Бабурин рассказал о посещении Патриархом Кириллом Болгарии
|316
- Ксения Собчак назвала граждан России лохами
|305
- Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла
|286