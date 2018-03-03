Бабурин обошел Грудинина в русских соцсетях
Политика
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Сегодня, 16:56
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По мнению аналитического центра "Новая Доктрина" на завершающем этапе выборов лидер Российского общенародного Союза, кандидат на пост президента России Сергей Бабурин обошел в русских патриотических социальных сетях своего главного конкурента Павла Грудинина. Этот вывод сделан на основе изучения результатов интернет голосования в этих группах. В большинстве случаев лидером является Сергей Бабурин.
Причину такой реакции на двух кандидатов аналитики видят в следующем:
- в разгар дебатов на телевидении Павел Грудинин их покинул и тем самым продемонстрировал политическую слабость и трусость;
- Павел Грудинин не поднимает остро и выпукло "русский вопрос" и не продвигает "русскую идею";
- Сергей Бабурин оказался единственным кандидатом, который предметно говорит о "русской идее", защищает ее и подает, как новую политическую концепцию - "Русский выбор!";
- Сергей Бабурин, единственный из кандидатов отдает предпочтение традициям, культуре, духовности и патриотизму, как главным качествам русского народа;
- Сергей Бабурин не стесняется называть себя православным и реально защищает интересы традиционных религий;
- Сам жизненный путь Сергея Бабурина, а это служба в Афганистане, противодействие разрушению СССР, защита Верховного Совета и Конституции в 1993г., отстаивание "русского мира" и многое другое импонируют русским национал-патриотам.
Как результат, мы сталкиваемся с феноменом Бабурина, который в ходе выборов перетягивает на свою сторону тех, кто искренне верит в "Русскую идею" и готов бороться за возрождение Имперского могущества России.
12 Марта 2018 / Понедельник 20 33
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