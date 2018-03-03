Бабурин обошел Грудинина в русских соцсетях

Политика
//
Сегодня, 16:56
//
90
По мнению аналитического центра "Новая Доктрина" на завершающем этапе выборов лидер Российского общенародного Союза,  кандидат на пост президента России Сергей Бабурин обошел в русских патриотических социальных сетях своего главного конкурента Павла Грудинина. Этот вывод сделан на основе изучения результатов интернет голосования в этих группах. В большинстве случаев лидером является Сергей Бабурин.
 
Причину такой реакции на двух кандидатов аналитики видят в следующем:
- в разгар дебатов на телевидении Павел Грудинин их покинул и тем самым продемонстрировал политическую слабость и трусость;
- Павел Грудинин не поднимает остро и выпукло "русский вопрос" и не продвигает "русскую идею";
- Сергей Бабурин оказался единственным кандидатом, который предметно говорит о "русской идее", защищает ее и подает, как новую политическую концепцию - "Русский выбор!";
- Сергей Бабурин, единственный из кандидатов отдает предпочтение традициям, культуре, духовности и патриотизму, как главным качествам русского народа;
- Сергей Бабурин не стесняется называть себя православным и реально защищает интересы традиционных религий;
- Сам жизненный путь Сергея Бабурина, а это служба в Афганистане, противодействие разрушению СССР, защита Верховного Совета и Конституции в 1993г., отстаивание "русского мира" и многое другое импонируют русским национал-патриотам. 
 
Как результат, мы сталкиваемся с феноменом Бабурина, который в ходе выборов перетягивает на свою сторону тех, кто искренне верит в "Русскую идею" и готов бороться за возрождение Имперского могущества России. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин подал жалобу на Павла Грудинина
Сергей Бабурин подал жалобу на Павла Грудинина
Бабурин заступился за патриарха Кирилла
Бабурин заступился за патриарха Кирилла
Сергей Бабурин объединит обедневшие слои русского общества
Сергей Бабурин объединит обедневшие слои русского общества
comments powered by HyperComments
12 Марта 2018 / Понедельник 20 33
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru