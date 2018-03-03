Сергей Бабурин: нужно получить другую финансовую систему Политика // Сегодня, 15:17 // 0

1 марта 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Экономическая и финансовая политика». Во второй части предвыборных дебатов всем кандидатам или их доверенным лицам был задан вопрос: Насколько активно государство должно вмешиваться в экономическую деятельность? Сергей Николаевич Бабурин, кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» высказал мнение, что необходимо получить другую финансовую систему. По мнению Бабурина С.Н., российское Министерство финансов и Центральный банк не руководят экономикой, а разрушают ее. Таким образом, в своем выступлении Сергей Николаевич просит парламентские фракции, например КПРФ, голосовать против проводимой политики, например, в финансовой сфере, если ее не согласны поддерживать.