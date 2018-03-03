Сергей Бабурин: Разрушение вооруженных сил – это эпоха преступлений

Сергей Бабурин: Разрушение вооруженных сил – это эпоха преступлений

Политика
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Сегодня, 10:24
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27 февраля 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Армия. Укрепление обороноспособности страны». Кандидат в президенты от партии «РОС» Бабурин Сергей Николаевич в своем вступительном слове сказал, что считает разрушение российских вооруженных сил преступлением. По его мнению, виновные в этом процессе люди, которые еще живы, должны понести заслуженное наказание.

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