Сергей Бабурин: Нам необходимо обеспечить высокую обороноспособность, чтобы никто не смел претендовать на нашу территорию и наши недра Политика // Сегодня, 10:22 // 0

27 февраля 2018 года на телеканале ОТР прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Армия. Укрепление обороноспособности страны». Кандидат в президенты РФ от партии «РОС» Сергей Николаевич Бабурин высказал мнение, что стране необходимо обеспечивать высокий уровень обороноспособности, чтобы другие государства не претендовали на территорию нашей страны и на наши недра. В этом Сергей Николаевич видит важнейшую задачу руководства нашей страны.