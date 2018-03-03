Сергей Бабурин: наша медицина - это подделка заботы о народе!

Сергей Бабурин: наша медицина - это подделка заботы о народе!

Политика
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Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Интересно проанализировать итоговое высказывание кандидата в президенты от партии «Российский Общенародный Союз» Бабурина Сергея Николаевича. Сокращение медицинского персонала, по мнению Бабурина С.Н., как человека, вышедшего из семьи медиков, это подделка заботы о народе.

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