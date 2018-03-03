Сергей Бабурин: Эта власть нам не нужна!

Сергей Бабурин: Эта власть нам не нужна!

Политика
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Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Сергей Николаевич Бабурин привел данные, что с 1990 по 2008 годы количество больных сифилисом в России возросло в 98 раз, а количество ВИЧ-инфицированных возросло с 79 до 300 тысяч! Это что – оздоровление общества?! Такая медицина губительна! Те, кто ее внедрил, должны уйти! Эта власть нам не нужна!

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