Сергей Бабурин: Мы – государство! Денег должно хватать Политика // Сегодня, 06:46 // 0

Утром 28 февраля 2018 года на Первом вышла запись предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ. Темой дебатов стало «Здравоохранение, социальная сфера и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями». Сергей Николаевич Бабурин считает, что недопустим факт нехватки денег для лечения тяжелобольных людей, в первую очередь, детей. Он говорит, что мы – государство, которое эти самые деньги и изготавливает, поэтому именно на эти деньги мы и должны лечить наших людей!