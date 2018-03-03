Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина

Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина

Политика
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Сегодня, 13:19
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Валентин Соин, руководитель молодежного избирательного штаба Сергея Бабурина, делится мнением о митинге, прошедшем 10 марта от партии КПРФ в Москве. Это событие показало, сколько на самом деле людей поддерживает кандидата в президенты Павла Грудинина. 

"Как мы видим, в многомиллионной Москве поддержать кандидатуру Грудинина собралось всего 700 человек. И это на фоне того, какой балаган устроили псевдо-сторонники коммунистов со своими интернет-опросами, где якобы у Павла Николаевича поддержка 70-80% электората страны. Мне кажется, если бы все это было правдой, то на митинг КПРФ собралось хотя бы пару десятков тысяч сторонников. И лучше бы они не позорились и не проводили столь малочисленную акцию. Стоит отметить, что пока коммунисты тратят миллионы на самопиар в интернете и восхваление Грудинина, Сергей Николаевич Бабурин успел 10 марта побывать в Тольятти и Калужской области, а сегодня поддержал тружеников Красноярского края, которым планируют отключить теплоснабжение.
В завершении хочу сказать, что сила кандидата не в его интернет-популярности, а в том, какие поступки он совершает во благо своего народа! " - сказал Валентин Соин.

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