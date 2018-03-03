Сергей Бабурин: патриарха Кирилла атакуют болгарские русофобы

Сергей Бабурин: патриарха Кирилла атакуют болгарские русофобы

Политика
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Сегодня, 11:49
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Кандидат на пост президента РФ, последовательный славянофилл Сергей Бабурин выразил поддержку патриарху Кириллу, который стал жертвой инсинуаций со стороны ряда нечистоплотных чиновников болгарского правительства. 

В частности он подчеркнул, что патриарх заступился за историческую правду и тут же попал под информационный обстрел. Но правда все равно победит, считает Сергей Бабурин.

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