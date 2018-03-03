Сергей Бабурин: патриарха Кирилла атакуют болгарские русофобы Политика // Сегодня, 11:49 // 0

Кандидат на пост президента РФ, последовательный славянофилл Сергей Бабурин выразил поддержку патриарху Кириллу, который стал жертвой инсинуаций со стороны ряда нечистоплотных чиновников болгарского правительства.В частности он подчеркнул, что патриарх заступился за историческую правду и тут же попал под информационный обстрел. Но правда все равно победит, считает Сергей Бабурин.