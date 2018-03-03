Сергей Бабурин: патриарха Кирилла атакуют болгарские русофобы
Политика
//
Сегодня, 11:49
//
0
В частности он подчеркнул, что патриарх заступился за историческую правду и тут же попал под информационный обстрел. Но правда все равно победит, считает Сергей Бабурин.
11 Марта 2018 / Воскресенье 19 32
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах
|1269
- Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии
|827
- Митинг КПРФ в Москве показал настоящую поддержку кандидата Грудинина
|566
- Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю
|444
- В Болгарии открыли памятник русским солдатам и казакам
|399
- Сергей Бабурин провел пресс-конференцию по поездке в Болгарию
|359
- Лоретта Донцу: кандидаты в президенты говорят о социальных лифтах и проблемах молодежи
|326
- Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну
|252
- Сергей Бабурин рассказал о посещении Патриархом Кириллом Болгарии
|249
- Сергей Бабурин в Тольятти поддержал актив ТСЖ
|212