Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла

Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла

Политика
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Сегодня, 10:44
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Сегодня в процессе телемоста "Москва - Красноярск" с участием кандидата в президенты Сергея Бабурина и тружеников Красноярского края выяснилось, что ряд районов региона может остаться без теплоснабжения. 

В процессе общения жители Агинского рассказывают, что в результате рейдерского захвата ООО "Эллада-недвижимость" нарушены их права и поставлен под угрозу производственный процесс.

Со своей стороны Сергей Бабурин вник в вопрос и пообещал системную поддержку.

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