Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла Политика // Сегодня, 10:44 // 1

Сегодня в процессе телемоста "Москва - Красноярск" с участием кандидата в президенты Сергея Бабурина и тружеников Красноярского края выяснилось, что ряд районов региона может остаться без теплоснабжения.В процессе общения жители Агинского рассказывают, что в результате рейдерского захвата ООО "Эллада-недвижимость" нарушены их права и поставлен под угрозу производственный процесс.Со своей стороны Сергей Бабурин вник в вопрос и пообещал системную поддержку.