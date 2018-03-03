Сергей Бабурин: Красноярский край может остаться без тепла
Политика
//
Сегодня, 10:44
//
1
В процессе общения жители Агинского рассказывают, что в результате рейдерского захвата ООО "Эллада-недвижимость" нарушены их права и поставлен под угрозу производственный процесс.
Со своей стороны Сергей Бабурин вник в вопрос и пообещал системную поддержку.
11 Марта 2018 / Воскресенье 12 31
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Политические дебаты у Соловьева превратилось в шоу клоунов
|1308
- Проплаченные тролли Грудинина накручивают голоса в интернет-опросах
|1226
- Сергей Бабурин потребовал отзыва российского дипломата из Болгарии
|812
- Сергей Бабурин встретился с главой Болгарии Руменом Радевым
|455
- Сергей Бабурин: в Болгарии пытаются переписать историю
|434
- В Болгарии открыли памятник русским солдатам и казакам
|384
- Сергей Бабурин провел пресс-конференцию по поездке в Болгарию
|348
- Лоретта Донцу: кандидаты в президенты говорят о социальных лифтах и проблемах молодежи
|319
- Сергей Бабурин: надо собрать обратно нашу страну
|242
- Сергей Бабурин в Тольятти поддержал актив ТСЖ
|203