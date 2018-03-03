Сергей Бабурин: роль православия и роль русского народа в создании государства Российского должны быть закреплены в Конституции

Сергей Бабурин: роль православия и роль русского народа в создании государства Российского должны быть закреплены в Конституции

Политика
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Сегодня, 08:02
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5 марта 2017 года по каналу «Россия - 1» состоялись очередные дебаты кандидатов в президенты. Обсуждался вопрос, связанный с сохранением исторического и культурного наследия страны (ст. 44 Конституции РФ). Доверенным лицом в рамках данных дебатов выступил Любомудров М.Н. – русский писатель, публицист, театровед и общественный деятель, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры. По мнению Сергея Николаевича Бабурина, необходимо сохранять ценности и памятники национальной культуры. В соответствии с ценностями русской цивилизации, с нашим национальным менталитетом приоритеты должно иметь, прежде всего, духовное наследие, сбережение и пропаганда огромных духовных богатств русского народа, заключенных в творчестве его мыслителей, писателей, композиторов, художников, а также в достижениях науки, изобретательства и прикладных знаний.

Кроме того, по мнению Бабурина С.Н., не только «расширять мероприятия по сохранению и реставрации объектов культурного наследия дореволюционной и советской эпох, памятников архитектуры», но и создание культурных центров, а также «православных центров, способствующих духовному возрождению нации».

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