Сергей Бабурин: конкурсная независимая основа - это быстрый социальный рост для молодёжи!

Сергей Бабурин: конкурсная независимая основа - это быстрый социальный рост для молодёжи!

Политика
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Сегодня, 08:01
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5 марта 2018 года состоялись очередные телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ. Дебаты были посвящены рассмотрению вопросов образования, а также молодежной политике, развитию человеческого капитала и созданию социальных лифтов.

Открыл дебаты Дмитрий Юрьевич Соин, доверенное лицо Сергея Бабурина (партия "РОС") предвыборным заявлением, в котором, обращаясь к избирателям, призвал голосовать за достойнейшего из кандидатов: "Быть первым всегда тяжело, но русский выбор не боится трудностей, их же не боится Сергей Бабурин. Голосуйте за № 1, голосуйте за Сергея Бабурина!".

Дмитрий Соин заострил внимание на заниженной зарплате воспитателей и преподавателей. Сказал, что их доход минимальный, хотя именно они вносят значительный вклад в сферу образования нашей страны. Проблему социальных лифтов нужно решать конкурсным замещением мест в государственном аппарате. Именно по конкурсной основе молодые люди должны занимать вакантные места. "Конкурсная независимая основа - независимая основа социального роста для молодёжи! " Кроме того, Соин Д.Ю. отметил невозможность развития современного российского образования без отказа от единого государственного экзамена. Кроме того, был затронут вопрос возможности выдачи студентам образовательных кредитов с отложенной выплатой, которые ребята могут выплачивать после окончания первой ступени высшего образования (бакалавриата).

В заключении Дмитрий Юрьевич отметил, что в России следует придать особое значение возражению духовности и нравственности русского народа!

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