Сергей Бабурин: молодым матерям следует увеличить выплаты на ребенка
7 марта 2018 года состоялись очередные телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ. Дебаты были посвящены рассмотрению вопросов демографии, материнства и детства.
От лица Сергея Бабурина выступил Дмитрий Соин – доверенное лицо Сергея Николаевича. В первую очередь, он поздравил в своем выступлении всех женщин с наступающим Международным женским днем.
Дмитрий Соин заострил на вопросах падения рождаемости в ряде российских регионов. В своем выступление Дмитрий Юрьевич с прискорбием отметил превышение смертности над рождаемости в региональном разрезе, а также по стране в целом. Кроме того, согласно программе Бабурина С.Н., молодым матерям следует увеличить выплаты на ребенка. Еще одним тезисом программы Сергея Николаевича стало увеличение числа дошкольных детских учреждений, так как оплачиваемый декрет у молодых матерей – до 1,5 лет, а в детский сад можно идти, начиная с 3-х лет, в том случае, если подойдет очередь к этому времени. Дмитрий Соин в своем выступлении также затронул вопросы защиты материнства и детства.
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