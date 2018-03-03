Сергей Бабурин: необходимо провести банковскую амнистию и снизить процентные ставки по кредитам в России до уровня 3-4% Политика // Сегодня, 07:55 // 0

7 марта 2018 года состоялись очередные телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ. Дебаты были посвящены рассмотрению вопросов кредитной политики государства.

От лица Сергея Бабурина выступил Дмитрий Соин – доверенное лицо Сергея Николаевича. Дмитрий Соин заострил на вопросах необходимости построения общества на принципах справедливости, когда банковские проценты не столь высоки, что их невозможно вернуть рядовому гражданину. В своем выступление Дмитрий Юрьевич от лица представляемого им кандидата Сергея Бабурина предложил провести банковскую амнистию, обнулить проценты, которые накручены банками, втом числе, инепомерные штрафные проценты, иприйти ктому, чтобы унас, хотя бы какв Европе, проценты покредитам непревышали 3-4%.

Кроме того, в своем выступлении Дмитрий Соин отметил, что высокие проценты в российских банках обусловлены тем, что «мы берем «длинные» кредиты на Западе, а потом эти же деньги даем здесь, и банки накручивают свою маржу, зарабатывая на несчастьях и нуждах россиян».