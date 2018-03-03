Бабурин заступился за патриарха Кирилла
Политика
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Вчера, 23:30
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Кандидат на пост президента РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин заступился за патриарха Кирилла, которого оскорбил болгарский чиновник назвав агентом КГБ и табачным магнатом. Такие обвинения наносят ущерб вековой дружбе болгар и русских, ранят окружающих, выглядят, как месть светских властей представителю русского духовенства, считает Сергей Бабурин.
Более подробную информацию об этом ИА "ТИРАС" опубликует в ближайшее время. Напомним, что Сергей Бабурин является проводником идеи славянства и русского мира. Он единственный кандидат последовательно отстаивающий интересы православия. В основу сохранения и преумножения русского народа Бабурин закладывает религиозность, духовность, культуру и верность традициям.
11 Марта 2018 / Воскресенье 01 13
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