Бабурин заступился за патриарха Кирилла Политика // Вчера, 23:30 // 36

Кандидат на пост президента РФ, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин заступился за патриарха Кирилла, которого оскорбил болгарский чиновник назвав агентом КГБ и табачным магнатом. Такие обвинения наносят ущерб вековой дружбе болгар и русских, ранят окружающих, выглядят, как месть светских властей представителю русского духовенства, считает Сергей Бабурин.

Более подробную информацию об этом ИА "ТИРАС" опубликует в ближайшее время. Напомним, что Сергей Бабурин является проводником идеи славянства и русского мира. Он единственный кандидат последовательно отстаивающий интересы православия. В основу сохранения и преумножения русского народа Бабурин закладывает религиозность, духовность, культуру и верность традициям.