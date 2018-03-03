Сергей Бабурин: военным необходимо обеспечивать гарантированное пенсионное обеспечение Политика // Вчера, 17:46 // 120

В ходе теледебатов кандидатов в Президенты РФ на канале ОТР был затронут важный вопрос: Каковы задачи вооруженных сил в мирное время? По мнению Сергея Николаевича Бабурина, председателя старейшей российской партии "Российский общенародный союз", военным необходимо обеспечить гарантированное пенсионное обеспечение, возможность собственного обучения, а также бесплатного обучения их детей и необходимый уровень здравоохранения для их семей.