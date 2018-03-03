Сергей Бабурин: военным необходимо обеспечивать гарантированное пенсионное обеспечение

Сергей Бабурин: военным необходимо обеспечивать гарантированное пенсионное обеспечение

Политика
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Вчера, 17:46
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В ходе теледебатов кандидатов в Президенты РФ на канале ОТР был затронут важный вопрос: Каковы задачи вооруженных сил в мирное время? По мнению Сергея Николаевича Бабурина, председателя старейшей российской партии "Российский общенародный союз", военным необходимо обеспечить гарантированное пенсионное обеспечение, возможность собственного обучения, а также бесплатного обучения их детей и необходимый уровень здравоохранения для их семей.

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