Сергей Бабурин помолился в храме Пресвятой Богородцы в Тольятти Политика // Вчера, 16:43 // 88

10 марта в Тольятти православный кандидат на пост президента Сергей Бабурин посетил храм Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов. Он принял участие в богослужении.

Напомним, что Сергей Бабурин единственный кандидат выступающий в поддержку русской православной церкви и других традиционных религий. Без духовности и нравственности по мнению Бабурина невозможно возродить Россию.