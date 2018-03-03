Сергей Бабурин помолился в храме Пресвятой Богородцы в Тольятти

Сергей Бабурин помолился в храме Пресвятой Богородцы в Тольятти

Политика
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Вчера, 16:43
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88
10 марта в Тольятти православный кандидат на пост президента Сергей Бабурин посетил храм Пресвятой Богородицы Спорительницы Хлебов. Он принял участие в богослужении. 

Напомним, что Сергей Бабурин единственный кандидат выступающий в поддержку русской православной церкви и других традиционных религий. Без духовности и нравственности по мнению Бабурина невозможно возродить Россию.

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